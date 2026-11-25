台股25日盤中重挫近2,000點，賣壓不僅集中在電子權值股，金融股也難逃殺盤。華南金（2880）打入跌停，兆豐金（2886）重挫逾9%，永豐金（2890）跌逾8%，富邦金（2881）、中信金（2891）、凱基金（2883）、第一金（2892）跌幅也超過6%。

行政院長卓榮泰23日邀集金融及工商界高層商討穩定股市對策，多家大型壽險金控受邀出席，引發市場對壽險資金進場護盤的疑慮。法人指出，由於壽險資金涉及保戶權益及長期資產負債配置，市場擔憂若壽險業者在股市尚未止穩前進場承接，恐增加額外投資風險及資本適足壓力。

此外，金融股先前已累積可觀漲幅，部分壽險型金控股價表現尤其強勁，隨台股急跌、投資人風險意識升高，金融股也面臨獲利了結賣壓，股市重挫亦使市場重新評估壽險業的投資收益。

不過，法人近期對2027年金融股的投資偏好依序為銀行、壽險、證券及租賃，但25日金融股賣壓卻主要集中在銀行型金控，其中又以公股金控華南金、兆豐金跌勢最為沉重。除了市場擔憂壽險資金進場護盤外，公股金融機構是否也將配合政府穩定股市政策，亦值得關注。

法人看好銀行股的主要原因，在於升息及放款成長有望帶動銀行淨利息收入增加，全球AI資本支出擴張與供應鏈移轉也將挹注外幣放款需求，加上台灣超額儲蓄持續擴張，有利銀行財管手續費收入成長。個股方面，法人看好中信金、兆豐金及上海商銀（5876）。

本周也是金控法說會密集登場的一周，永豐金、兆豐金、華南金、國泰金（2882）、第一金、台新新光金（2887）等六大金控陸續召開第3季法說會，由於今年金控獲利普遍較去年同期大幅成長或創同期新高，市場聚焦各金控股利政策及明年營運展望。此外，近期國內外泛金融機構資安與系統異常事件頻傳，外界也將聚焦金控如何強化資安韌性。