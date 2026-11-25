美國關稅政策再添變數，25日賣壓再起，盤中一度下跌 3400點。富邦投顧指出，黃仁勳回任利多逐漸淡化，加上川普政府準備對多國課徵新關稅，恐衝擊AI概念股及電子權值股，且技術面仍偏弱，預期台股短線反彈行情降溫，指數仍有反覆測底壓力。

富邦投顧分析，台股日KD指標雖然K值轉強，但MACD指標仍處於弱勢，周線、月線等中長期KD指標走勢也不佳，顯示大盤整理格局尚未改變。此外，本波指數雖出現跌深反彈，但整體線型架構仍偏空，後續向上將面臨0.382反彈位置及十日均線壓力，指數仍有反覆測底的可能。

操作策略方面，富邦投顧建議，做多可留意AI相關、資安及金融股；短線則應避開弱勢IC設計服務及光電股。若台股漲多拉回，可考慮調節財報表現欠佳、股價線型偏空，以及法人持續減碼的個股，並留意具AI商機題材、法人逢低回補的標的。

富邦投顧提醒，台股短線仍有反覆測底壓力，投資人應避免過度追價，操作上可採取汰弱留強策略，並持續觀察關稅政策及AI科技股後續走勢。