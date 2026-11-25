美股科技股反彈行情急速熄火，台股25日遭遇新一波猛烈賣壓，盤中一度狂瀉3,440.45點，最低下探36,681.90點，跌幅逼近8%。不過，隨著低檔承接力量浮現，大盤跌勢逐步收斂，目前跌點縮小至約2,300點。權值股方面，台積電（2330）從盤中低點2,020元回升至2,120元，跌幅收斂至不到5%，台達電（2308）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等電子指標股也同步縮小跌幅，聯發科（2454）也打開跌停。

回顧盤中低點，台積電開低80元，以2,150元開出後賣壓湧現，一度下探2,020元，隨後回升至2,120元，下跌125元、跌幅4.93%。儘管跌幅較盤中低點明顯收斂，台積電仍影響大盤約830點，是壓抑大盤的重要力量。聯發科則以3,855元開出後，打開跌停價位。

其他大型電子權值股也出現不同程度的跌幅收斂。台達電從盤中低點989元回升至1,040元，下跌45元、跌幅4.15%；鴻海（2317）報206元，下跌9.05%；日月光投控（3711）報487.50元，下跌8.02%；AI伺服器指標股廣達（2382）報257元，下跌9.03%。晶圓代工二哥聯電（2303）仍重挫9.99%，報87.40元，記憶體大廠南亞科（2408）也下跌9.87%，報278.50元，顯示半導體及AI供應鏈仍承受沉重賣壓。

相較之下，PCB與散熱族群部分個股跌幅收斂較為明顯。台光電（2383）回升至3,325元，下跌2.06%；欣興報590元，下跌3.75%；奇鋐報2,525元，下跌2.88%。相較先前盤中跌幅，這些個股均有不同程度回升，反映低檔買盤開始承接部分電子股。

金融與傳產權值股同樣走弱。富邦金（2881）報131.50元，下跌8.36%；中信金（2891）報64.40元，下跌7.87%；國泰金（2882）報98.70元，下跌5.55%。傳產指標南亞（1303）報229元，下跌8.03%；元大台灣50（0050）報89.10元，下跌6.9%。相較之下，中華電（2412）報164.50元，與前一交易日收盤價持平，成為大型指標股中相對具有防禦力的標的。

整體而言，台股雖然從盤中最大跌點收斂至約2,300點，台積電及部分電子權值股也出現回升，但聯發科仍跌停，聯電、南亞科、鴻海、廣達等大型股跌幅仍深，顯示目前反彈主要反映部分低檔承接，尚不能視為市場賣壓全面解除。

國際市場方面，輝達前一交易日才因黃仁勳重返執行長職位的消息大漲31.5%，周二股價卻迅速反轉，重挫5.86%，收在155.38美元；台積電ADR也下跌3.91%，使台股開盤承受沉重壓力。此外，美國關稅政策走向、聯準會升息可能性，以及周三即將公布的個人消費支出物價指數（PCE），都是市場關注焦點。

儘管市場有觀點認為，近期劇烈修正可能為長線投資者提供布局機會，但在通膨、利率與政策變數尚未明朗前，短期市場仍存在高度不確定性。台股後續能否進一步收斂跌幅，除了觀察美股科技股走勢，台積電能否延續低檔回升，以及聯發科、鴻海等大型權值股賣壓是否減輕，將是盤勢能否止穩的重要觀察指標。