受美股納指還有費半指數拖累的影響，台股今日大跌，盤中最大跌點超過3441點，盤中最低點來到36681.9點，其中護國神山台積電受災慘重，跌幅最大接近跌停，來到2020元，國安基金進場大幅拉抬，把大盤指數的跌幅收斂大約400點，但是跌點仍超過三千點，尾盤是否會出更大的力道拉抬，有待觀察。

台股今日大跌，使5日線36800點再度失守，近期收盤的最低點出現在11月20日的36033.29點，目前尚未跌破日前的收盤最低點。

黃仁勳回鍋輝達的慶祝行情只持續一天，週二來自美國多個利空新消息，使美股期貨轉弱，市場開始重新評估前一日由黃仁勳回任Nvidia執行長消息帶動的AI概念股漲勢。法人分析，雖然Nvidia前一日大漲31.5%，但市場對AI投資回報、循環融資及企業治理的疑慮尚未消退，加上Axios報導引發對未發布AI模型安全風險的關注，AI交易可持續性再度受到檢視。同時，美國傳出將公布依301條款進行的產能過剩調查結果，涵蓋中國、歐盟及其他14個經濟體，並可能據此加徵關稅，加深市場對貿易摩擦升溫及企業成本上升的疑慮，使科技股賣壓再起。

尤其美股資訊科技類股表現最弱，主要受到半導體族群賣壓拖累，反映市場重新評估AI硬體需求的持續性、成本壓力及獲利空間。AI投資回報疑慮及關稅風險持續發酵，科技與半導體類股賣壓擴大，使費半終場重挫7.88%，Nasdaq下跌1.48%。