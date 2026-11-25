台股昨日經歷劇烈震盪後強勢反彈，盤面多檔個股亮燈漲停，不過有「反指標女神」之稱的財經網紅巴逆逆卻在最新影片中直言「我覺得明天要崩盤了」。

她更點名長年被股民視為萬年牛皮股的中華電（2412）是「超強股票」，大讚其要跌不會跌、該漲還會小漲，直呼「買這麼多年，突然發現老一輩才是對的」。

影片曝光後立刻在社群引爆集體恐慌，大批網友與中華電信用戶紛紛崩潰留言哀號「中華電：你不要過來呀」、「會不會全台斷網」。

巴逆逆在影片中分享觀察指出，在大盤強勢反彈、幾乎全面漲停的盤勢中，唯有中華電信收在平盤，雖然外界常笑稱中華電是「萬年牛皮股」，但她實際回顧今年股價走勢後大為驚豔。

她表示，中華電今年起始價約120元，一路穩健攀升至160元左右、波段最高甚至觸及170元，累計漲幅達三至四成，「重點是崩盤的時候，它就是不會崩」，具備要跌不會跌、要崩不會崩，且該漲時仍會小漲一點的穩健特性。

談及基本面優勢，巴逆逆進一步分析，全台網路基礎設施幾乎都掌握在中華電信手中，各大機房也多向中華電信租借，護城河極深，讓她忍不住感嘆「我買這麼多年，突然發現老一輩才是對的」，並呼籲投資人撐過這波市場震盪。

然而，隨著「反指標女神」公開欽點，網友瞬間繃緊神經，留言區湧入大批哀號聲浪，紛紛直呼「中華電：你不要過來呀」、「中華電信：麻煩妳不要發現」、「中華電信瑟瑟發抖」、「你能讓中華跌真的是很屌」。

還有網友緊盯盤後走勢喊話「夜盤開始跌啦，妳不要亂買」、「全台灣股民會哭啊！拜託放過大家吧，政府國安基金經費不多，再多也不夠妳發功」，甚至連光世代用戶都跟著焦慮發問「我用中華電信光世代欸，該不會明天要出事了吧」、「會不會全台斷網」。