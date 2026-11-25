美股昨夜跌多漲少，前一交易日因黃仁勳回歸掌舵而引爆的科技股反彈行情急速熄火，費半指數重挫7.88%，輝達（NVIDIA）股價反轉下跌5.86%，台積電ADR也下跌3.91%，台指期夜盤同步重挫1,842點。台股25日再度遭遇空方襲擊，12月台指期開盤率先大跌1,874點、報38,450點，集中市場開低138.44點、報39,983.91點，隨後賣壓急遽擴大，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等五大權值股一度全面重挫逾5%，國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融權值股也同步走弱，大盤跌點一度擴大至2061.3點，年線失守，指數38,000點關卡警報響起。

所幸，台達電（2308）力守高檔，台光電（2383）、健策（3653）、川湖（2059）、智邦（2345）、金像電（2368）等電子要角奮起抗空，台積電、聯發科也止住跌勢，指數跌點逐步收斂至約1300點上下，力守5日線。盤面主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）等交投相對熱絡。

盤面上，五大權值股僅台達電開高在1,095元，其餘皆開低。其中，台積電開低80元、報2,150元，聯發科開3,855元、鴻海開211元、日月光投控開500元。

類股方面，玻陶、油電燃氣、資訊服務等漲幅居前，塑膠、金融、半導體、其他電子、電器電纜等相對疲弱。

美股四大指數昨夜僅道指收紅，AI投資信心再度降溫，輝達前一交易日因黃仁勳回歸掌舵而狂飆31.48%，昨夜卻反轉下跌5.86%；AI新創Anthropic也跌破83美元IPO發行價，收在81.91美元，跌幅達6.5%。加上美國新一輪關稅計畫增添市場不確定性，那指下跌1.48%、費半指數重挫7.88%。AI熱門股賣壓全面擴大，超微（AMD）下跌8.96%、美光（Micron）重挫11%，台積電ADR也下跌3.91%。半導體與AI供應鏈再度遭遇調節壓力，台指期夜盤同步重挫1,842點、跌幅4.57%，收在38,482點。

回顧台股24日表現，集中市場指數上漲3310.46點、收40122.35點，成交值4,203.07億元。三大法人合計賣超1216.52億元，其中外資賣超503.90億元，投信買超97.63億元，自營商賣超（合計）810.25億元。

市場接下來聚焦周三公布的美國通膨指標。法人指出，台股雖受政府護盤及AI利多激勵，重返年線並醞釀反彈，但美國關稅變數、AI股賣壓及外資期現貨偏空，短線恐劇烈震盪。技術指標轉佳，若守穩5日線，仍有機會續彈挑戰月線，建議保留資金彈性、避免過度槓桿。