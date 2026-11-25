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黃仁勳慶祝行情僅一天！台股早盤一度殺逾2,000點 台積電跌逾5%
黃仁勳回歸輝達的慶祝行情僅維持一天，市場再度面對AI投資疑慮、關稅與美國升息壓力，台股25日早盤一度重挫逾2,000點，最低下探38,061點，隨後跌幅收斂。上午9時12分，加權指數回升至38,578點，仍下跌1,544點、跌幅近4%，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）同步承壓，記憶體、PCB族群也難逃賣壓。
美股昨晚科技股再度走弱，黃仁勳回任帶來的反彈未能延續，市場對AI龐大支出的回報仍有疑慮，加上川普政府擬提高部分進口關稅、聯準會12月升息風險籠罩，壓抑科技股買氣。輝達下跌近6%、美光重挫近11%，費城半導體指數大跌近8%，那斯達克指數下跌約1.5%；道瓊則逆勢上漲423點。
半導體三大權值股早盤遭遇沉重賣壓。上午9時05分，晶圓代工龍頭台積電（2330）報2,105元，下跌125元、跌幅逾5%；聯發科（2454）報3,795元，下跌255元、跌幅逾6%；日月光投控（3711）報503元，下跌27元、跌幅逾5%。隨大盤自低點回升，上午9時12分電子類股指數跌幅收斂至近4%。
賣壓也擴散至記憶體與PCB族群，相關個股普遍承壓。記憶體指標股群聯（8299）上午9時05分報1,510元，下跌85元、跌幅逾5%。台股雖自低點反彈逾500點，仍未收復39,000點關卡。
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