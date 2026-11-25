有人鼓吹你借錢買股票嗎？巴菲特會說這是個糟糕的主意。巴菲特逾60年的選股與領導功力向來為人津津樂道，若有人在他任期之初投資波克夏1000美元，一路持有到巴菲特卸任，這筆投資將成長至超過3400萬美元。

2026-11-25 07:19