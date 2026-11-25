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台股一度重挫2000點 關稅威脅再起扼殺黃仁勳慶祝行情
台股昨天大漲3310點，創下收盤最大漲點，指數重返4萬點才1天，今天立刻吐回去，指數以3萬9983點開盤後，一度重挫2000點。黃仁勳回歸的慶祝行情只有1天。
在川普新一輪關稅威脅、聯準會升息預期，以及原有的AI獲利疑慮下，科技股及費城半導體周二收盤走跌，那斯達克指數收跌1.48％，費半指數則重挫7.88％，資金轉向非科技類股，道瓊收復5萬大關，S&P500指數下跌0.5％。
台股開盤受前一日美股費城半導體重挫7.88%及川普擬加徵關稅等利空衝擊，大盤面臨劇烈回吐壓力，台積電等權值股今天開盤全數承壓，台積電受到ADR重挫3.96％拖累，股價跌破2100元，跌幅逾6％；聯發科最低來到3770元，跌幅也在6％上下。
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