黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長，帶動台股24日強彈3310點，創歷史收盤最大漲點。惟美股費城半導體指數24日重挫7.88%，輝達股價下滑5.86%，台積電ADR跌3.96%；台指期夜盤下挫1842點，加上台股遇10日線約40374點反壓，報復性反彈的台股，今天恐面臨壓力。

由於人工智慧（AI）熱潮前景不明，科技類股再次遭投資人拋售，美國股市4大指數多收低，其中晶片巨擘輝達股價下滑5.86%，來到155.38美元。

道瓊工業指數上漲423.39點或0.85%，收50018.70點；標準普爾500指數下滑36.08點或0.50%，收7201.09點；那斯達克指數下跌356.02點或1.48%，收23733.54點；費城半導體指數重挫755.55點或7.88%，收8832.50點。

黃仁勳恢復輝達執行長職務，帶動台股24日展開報復性反彈，終場大漲3310.46點，創歷史收盤最大漲點，收在40122.35點，成交值新台幣4194.05億元，為今年新低量。

證交所自24日起將信用交易擔保維持率最低標準由130%調降至120%，為1998年亞洲金融風暴之後首次調降。金管會表示，後續將視擔保維持率是否回穩、追繳戶數是否恢復正常水準，再依情形調回130%。

路透社報導，台積電向德州政府提出申請，有意在德州布拉左斯郡投資興建晶片製造設施，能否獲得房產稅減免是決定性因素。對此，台積電表示，提交申報資訊是為確保持續評估該地區潛在投資的過程中，與當地維持透明且良好溝通。