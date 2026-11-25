輝達執行長黃仁勳重新掌舵，全球金融市場迎來戲劇性逆轉，台股昨開盤跳空飆漲，終場以四萬○一二二點收盤，強漲三三一○點，大盤指數重回四萬點之上，盤中及收盤最大漲點紀錄雙創新高，成交值卻因投資人惜售，萎縮至四三二五億元的今年最低量。

輝達董事會一致通過恢復黃仁勳執行長、總裁及董事職務，激勵輝達股價單日暴漲逾百分之卅一、費城半導體指數狂飆逾百分之十四。台股昨在美股科技股全面噴發激勵、台指期夜盤一度漲停的助威下，上演史詩級多頭大反攻，指數一路狂飆逾三千三百點、強勢收復四萬點大關，權王台積電等多檔大型權值股直奔漲停，電子與金融權值股全面噴出。

漲勢最凌厲的亞股非台股莫屬，漲幅達百分之八點九九，南韓股市多頭也展開大反攻，收盤上漲百分之六點三；日經則收漲百分之三點九。

台股昨大漲，三大法人卻逆勢賣超一二三○億元，較前一交易日擴大逾一倍，其中外資連七賣、自營商也賣超八一○億元。券商主管表示，除匯率與避險交易因素，主要與法人調整資金布局，出現「賣得到、買不到」的特殊現象有關。

大型金控分析師說，昨上市櫃六二一檔股票漲停，成交值僅四千多億元，反映市場惜售，不少資金就算想轉進或有意重新布局ＡＩ相關類股，也可能因股票鎖住漲停難以買進，才會暫時形成整體賣超情況。

第一金投顧董事長黃詣庭說，黃仁勳回歸讓壓抑市場的重大變數解除，科技股有望迎來評價修復行情。跟著國安基金操作是相對可思考面向，國安基金從二○一五至二○二五年的四次護盤，都買進台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑和富邦金。

Clocktower Research首席總體策略師沃勒斯說，股市能否續強的變數，是美國聯準會接下來是否會強硬升息、美元續強，進而抽走市場不可或缺的流動性。此外，投資人仍質疑巨額ＡＩ支出能否持續、相關投資如何融資，及最終能否產生足夠回報。