黃仁勳重返輝達執行長職位，為23日的美股乃至24日的台日韓股市注入強心針，一掃AI類股近日陰霾。這波強彈漲勢究竟只是「死貓跳」還是大多頭行情開端？市場認為，短期而言一切安好，但AI整個生態系或輝達本身的問題並未消失，長期的投資疑慮依然存在。

黃仁勳復職消除了輝達的不確定因素，也讓投資人相信輝達將繼續扮演AI建設熱潮中最重要的資金支柱。Clocktower Research首席總體策略師沃勒斯坦形容這是「輝達賣權」（NVIDIA put），指出這股力量應足以推動股市進一步上漲，甚至再度引發一波「V型反彈」，讓主要指數重返新高。

但沃勒斯坦說，股市能否持續走強的一大變數，是聯準會接下來是否會強硬升息、美元續強，進而抽走市場不可或缺的流動性。

此外，黃仁勳回歸，並未解決先前已經困擾市場的AI投資核心問題。投資人仍質疑巨額AI支出能否持續、相關投資如何融資，以及最終能否產生足夠回報。民主黨本月稍早在美國期中選舉大勝後，美國資料中心建設面臨更嚴格政治審查的擔憂也日益加劇。

Bokeh Capital Partners分析師佛瑞斯特就說，「即使在黃仁勳風波及相關事件發生之前，AI概念股交易熱度就已逐漸降溫，投資人開始質疑AI長期獲利的能力」。

華爾街日報點出，輝達與整個AI生態系仍面臨嚴峻挑戰，首先是公司治理問題，美國總統川普是否成了輝達董事會的影子董事長嗎？黃仁勳的權勢已大到無人能將他解僱？

其次是資本支出，投資者已厭倦資料中心無休止的新增融資需求，而這些資料中心對輝達的成長至關重要。儘管輝達能在一段時間內為客戶購買自家晶片提供融資，但要讓外部投資者提供資料中心所需的數兆美元資金，就須讓他們保持信心。

第三是競爭。輝達面臨其他晶片供應商的激烈競爭，代表輝達利潤率最終將下降。最後是國會。美國兩黨對中鷹派人士很可能繼續推動對輝達和黃仁勳的調查。