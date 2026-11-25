黃仁勳重掌輝達（NVIDIA）執行長震撼全球科技業，激勵台股昨（24）日飆漲3,310點收40,122點，創史上最大漲點，漲幅8.99%史上次高，一口氣收復5日線、年線及4萬點大關。

展望後市，法人指出，大盤短線恐怕還會震盪，但放長看，仍有機會挑戰月線，若能站穩第二隻腳，年底前有機會站上季線並挑戰46,000點。

台股昨日亮點，包括一、盤中漲點3,368點、收盤漲3,310點，均創新高；二、上市市值增10.81兆元、上櫃市值增0.62兆元，上市櫃合計市值增加11.44兆元，均創新高。三、台指期漲停，收盤上漲3,665點，創史上最大漲點。四、台積電股價上漲200元收2,230元，市值增加5.18兆元為史上單日次高，僅次於7月31日上漲220元、市值增5.7兆元。

五、上市櫃622檔鎖漲停，含上市336檔、上櫃286檔。六、千金股增加三檔至33檔，其中30檔千金股漲停。

台股昨日最高飆漲3,368點至40,180點，漲幅9.15%，也刷新盤中漲點紀錄。但漲停個股多，昨成交值僅4,325億元，為去年12月23日4,319億元以來最低。

值得注意的是，台股昨行情噴出，但三大法人合計賣超1,216.5億元，其中，外資持續大舉賣超503.8億元，連七賣，累計賣超2,980.0億元，主因新台幣對美元匯率走貶，而期貨淨空單減少250口至103,182口，期現貨並未同步偏空操作；自營商更是賣超810.2億元，連七賣，累計賣超2,032.1億元。不過，進一步觀察，自營商自行買賣是18.5億元，出現賣超主因先前抄底的投資人趁大漲將權證賣回券商，觸發自營商機械式賣出原先的避險現股。投信則是賣轉買，買超97.6億元，合計三大法人賣超1,216.5億元。

統計上市櫃融資餘額昨日再度回升207.3億元。

另一方面，行情翻多，台指期空單慘遭血洗，市場初步估算，一般的空頭散戶昨日損失突破10億元。

綜合中國信託投顧總經理陳柏州及台新投顧策略長黃文清看法，雖黃仁勳回歸是利多，但不代表台股就能馬上V轉。尤其是新台幣匯率持續貶勢，牽動外資賣超，加上大盤季線有壓。後市要確認打第二隻腳，有三條件，包括費城半導體指數續彈，台股站回月線之上且量能回到五日均量9,000億元以上，及外資期現貨轉多。