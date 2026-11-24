近期台股震盪加劇，外資與國際對沖基金的放空操作再度成為股民熱議話題。

回顧國際金融史，最令各國央行聞風喪膽的做空大師莫過於「金融巨鱷」喬治·索羅斯（George Soros），他創辦的「量子基金」不僅曾在1992年打垮英格蘭銀行，更在1998年亞洲金融風暴期間將矛頭指向新台幣，與時任台灣央行總裁彭淮南上演一場經典的匯率攻防戰。

打垮英格蘭銀行 索羅斯靠高槓桿橫掃匯市

索羅斯早年創立的「量子基金」（Quantum Fund）專攻全球宏觀策略，專門鎖定各國經濟基本面與匯率政策脫鉤的漏洞重倉狙擊。

1992年9月16日（史稱「黑色星期三」），他看準英國經濟疲軟卻死守「歐洲匯率機制」（ERM），動用約100億美元大舉放空英鎊；即便英國央行在一天內連升兩次息將利率拉高至15%，並耗盡數百億美元外匯存底護盤仍無力回天，當晚被迫退出機制、英鎊重貶，索羅斯單役狂賺逾10億美元一戰成名。

鎖定NDF高槓桿漏洞 國際炒家狙擊新台幣

1997年7月索羅斯狙擊泰銖引爆亞洲金融風暴，韓元、印尼盾等亞洲貨幣相繼崩跌，到了1998年上半年，以量子基金為首的國際對沖基金也將目標轉向新台幣。

國際炒家看準台灣當時剛開放不久的「無本金交割遠期外匯」（NDF）無需實際交割新台幣本金、到期僅需以美元結算差額的高槓桿特性，在市場上大舉放空新台幣NDF，企圖製造新台幣重貶恐慌、誘導企業與民眾搶購美元。

彭淮南祭鐵腕封殺令 切斷籌碼成功築起防線

面對國際炒家步步進逼，1998年2月才剛接任央行總裁的彭淮南，於同年5月25日果斷祭出震驚國際金融圈的鐵腕反擊，宣布全面禁止國內外匯指定銀行（DBU）辦理新台幣NDF業務，並嚴格清查限制法人與外資在境內的換匯與資金調度管道。

這道禁令直接切斷了國際對沖基金在台灣本土取得新台幣籌碼，以及透過境內銀行進行無本金槓桿炒作的通道，讓炒家瞬間「無彈藥可打」只能無功而返。

台灣也因此成功守住「彭淮南防線」，讓新台幣迅速回穩並安然度過亞洲金融風暴衝擊，成為國際金融史上少數成功抵禦對沖基金狙擊的經典案例。