臺灣證券交易所近日推出「證好學 TWSE Academy」投資人教育平台，依校園、職場、家庭及樂齡四大族群規劃學習內容，並提供新手、進階課程，搭配短影音及時事議題，讓民眾依自身需求找到適切的投資知識，朝「找得到、看得懂、用得上」的目標邁進。

證交所總經理李愛玲表示，從市場數據來看，零股交易占大盤成交值比重，已由去年全年平均的2.08％提升至今年10月單月的4.6％；ETF成交值占比亦由去年全年平均的7.2％提升至今年10月單月的8.5％，顯示愈來愈多國人積極參與資本市場。在資訊爆炸與AI應用的時代，AI雖方便卻可能產生幻覺與資訊混淆，投資人更需要具備辨識資訊真偽的能力。證交所推出「證好學」平台，肩負著重要的企業社會責任，旨在提供單一、權威且值得信賴的學習管道，協助投資人釐清商品風險，做投資而非投機。

為貼近不同人生階段的金融需求，「證好學」規劃四大分眾學習路徑，「證萌芽」面向校園族群，涵蓋金錢管理、信用觀念及複利思維；「證有成」面向職場族群，涵蓋收入管理、定期投資及抗通膨；「證成家」面向家庭族群，涵蓋家庭財務目標、風險保障及資產配置；「證樂活」則面向樂齡族群，涵蓋退休資產管理、現金流及防範投資詐騙。除依人生階段探索內容外，民眾也可直接選擇「新手」或「進階」課程，找到符合自身知識程度的學習資源。

證交所指出，「證好學」將短影音與時事議題列為內容重點，除延續前身「宅在家學習網」既有圖文資源，也增加主持人與財經專家深度對談，以及回應市場議題的短影音，讓投資人不只學習基礎知識，也能適時了解當前關心的金融議題；市場正在討論什麼、投資人正在疑惑什麼，用簡單易懂的方式說清楚，讓正確知識跑在錯誤訊息前面。

金管會證期局長高晶萍表示，金融教育的第一步不是教大家一夜致富，而是幫大家建立財務防禦力，讓民眾理解風險與報酬、深知天下沒有白吃的午餐。面對時代轉變，傳統公開說明書較為枯燥，「證好學」平台透過短影音、圖文與專業主持人進行宣導，並集結產官學界與券商公會、投信投顧公會的專業資源，讓民眾能隨時線上學習、內化知識並防範詐騙陷阱，這正是響應金管會「金融大回饋」政策落實於廣大投資人的具體展現。