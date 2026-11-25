臺灣證券交易所昨（24）日召開董事會，正式通過五家企業股票上市申請案，涵蓋再生醫療、食品肉品、半導體微汙染防治及IC設計等領域，包含仲恩生醫、超秦、鈺祥三家申請一般板上市，以及訊聯細胞智藥、瑞宇國際等二家申請創新板（TIB）上市，將依程序陳報主管機關，將為台股資本市場再添多元成長新動能。

在一般板上市部分，共通過三家公司。仲恩生醫科技專注於異體脂肪間葉幹細胞新藥與再生醫療研發；超秦企業為國內知名白肉雞供應商，旗下擁有「超秦肉品」與「綠野農莊」兩大品牌；鈺祥企業則是半導體先進製程微汙染防治（AMC）指標廠商，主要生產客製化化學濾網、空氣濾網及無塵室正壓淨化設備。

在創新板上市部分，有二家公司通過。訊聯細胞智藥聚焦再生醫療製劑、細胞治療新藥開發及外泌體；瑞宇國際深耕可程式邏輯晶片開發設計、電子設計自動化工具及系統整合，並將高速運算與通訊模組方案延伸至低軌衛星、軍工航太及金融高頻交易等領域。

上述五家企業的上市申請案均已通過證交所董事會決議，接下來將正式陳報主管機關核准。市場預期，隨著多元產業陸續掛牌，將進一步豐富台股產業聚落並提升市場交投活絡度。