櫃買中心與臺灣證券交易所共同組成「資本市場服務團」，昨（24）日攜手安永聯合會計師事務所，舉辦 「2026年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，邀集逾20家優質企業，透過掛牌企業經驗分享及專業諮詢，協助企業掌握資本市場成長契機。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心成立30餘年，致力建構創櫃板、興櫃及上櫃多層次資本市場，讓不同規模及發展階段的企業皆能找到適合自身的成長賽道，迄今已成功協助逾2,700家企業進入資本市場，並獲世界銀行肯定為服務中小企業最具有經驗的交易所。去年申請上櫃家數創近十年新高，今年申請上櫃及登錄興櫃家數持續展現成長動能，表現優於去年同期，且上櫃公司今年前三季營收較去年同期成長逾三成，充分展現櫃買市場的活力與企業經營實力。

曾文正指出，興櫃市場為企業邁向上市櫃的重要預備市場，除透過證券商輔導，協助企業熟悉證券法規、強化公司治理及內部控制外，更具備價格發現功能，有助企業未來上市櫃承銷價之訂定。企業進入資本市場，不僅能拓展籌資管道、提升知名度及吸引優秀人才，更能藉由IPO準備過程健全經營管理制度，提升長期競爭力。

安永營運長黃建澤指出，當前資本市場蓬勃發展，正是優質企業邁向資本市場的良好契機，上櫃及上市並非遙不可及，而是企業成長的重要起點。透過此次活動，結合櫃買中心、證交所及安永的專業資源，並藉由上市櫃公司分享掛牌經驗，協助企業釐清疑慮、掌握上市櫃準備方向，期盼攜手企業突破成長瓶頸，共創資本市場榮景。

上櫃公司民盛發言人黃家茜特別分享從籌備到正式上櫃的實務經驗與心得。指出籌備上櫃過程促使公司全面檢視並強化內控制度與公司治理，不僅提升營運透明度及國際品牌客戶的信任度，進入資本市場後更有助於善用多元籌資工具，支持產能擴充與全球布局，同時提升企業知名度以吸引並留任優秀人才，為企業長期穩健成長奠定堅實基礎。

資本市場服務團與安永專業團隊更於會後與來自生技醫療、半導體、電機機械、綠能環保、數位雲端及民生消費等20家以上優質企業高階主管深入交流，獲得熱烈回響。