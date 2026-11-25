配合上櫃公司第3季財務報告陸續公告，櫃買中心（Taipei Exchange）近日推出三場次特色產業主題的櫃買市場業績發表會，三大主題包含「醫療與資訊服務」、「樂饗生活」及「富櫃50：先進封裝供應鏈」，獲得投資人熱烈回響。

櫃買中心表示，此系列業績發表會安排多樣化主特色產業等主題，投資人除關注AI浪潮帶動半導體產業成長外，對於默默支撐台灣經濟的優質上櫃公司，其以穩健成長、穩定配息的方式回饋股東，亦值得多加留意。

昨（24）日舉行的「醫療與資訊服務」業績發表會，邀請骨科人工關節醫材製造商聯合（4129）、醫療耗材與儀器廠太醫，以及多品牌資訊產品售後維修服務商海柏特進行業績發表。

今日下午的「樂饗生活」主題，將分別由代表日常餐食、異國料理、全球手搖飲、國民早午餐之連鎖餐飲品牌公司－全家餐飲、六角、王座，以及揚秦接力登場。

至於30日將舉行的「富櫃50：先進封裝供應鏈」，邀請到半導體測試介面廠精測、半導體濕製程設備製造商弘塑，以及先進封裝除泡設備商印能科技壓軸登場。

投資人若想參加業績發表會，可至櫃買中心網站報名，各場次業績發表會投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播。櫃買中心表示，為利未能即時參與活動的投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。