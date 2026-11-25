盤勢分析

11月10日至昨（24）日台股呈現罕見的「急跌、急彈」雙向劇烈震盪，主因AI估值重新定價、大型科技公司資本支出疑慮、非AI終端需求偏弱、外資去風險、技術面與槓桿去化，以及政策護盤與空單回補交互作用。

其中，黃仁勳請辭及後續復任輝達執行長是最重要催化因素：市場一度擔憂輝達的產品策略、供應鏈合作與AI投資方向改變，台灣半導體與AI伺服器權值股因而承受賣壓；昨日復任消息確認，帶動台股單日上漲3,310點。

基本面上，市場重新檢驗大型雲端業者在GPU、AI伺服器、資料中心、電力及散熱上的龐大資本支出，能否轉換成AI收入與自由現金流。資金面方面，美債殖利率處於高檔，提高成長股折現率，使高本益比AI及科技股面臨估值修正；外資也因科技股風險升高與新台幣走弱降低台股曝險。外資賣壓集中台積電（2330）及大型市值、槓桿型ETF，使權值高度集中的台股跌勢被放大。

投資建議

現階段與其反覆猜測停損或續抱、押注下一個最強族群，不如逐漸將思維從單押個股轉向投資組合。尤其資金有限的投資人，可透過ETF一次參與多家公司，降低單押錯邊對整體投資組合造成的衝擊。

台股高波動但中長線仍尋找結構性成長產業有五大方向：第一是先進製程與先進封裝，先進封裝需求是台灣半導體重要成長主軸；第二是AI伺服器、電源與液冷散熱，AI機櫃功耗及運算密度提高，高瓦數電源、BBU及液冷的單機價值持續提升。

第三是PCB、CCL與ABF載板，AI伺服器與高速運算推動高層數、高頻高速材料及高階載板升級；第四是ASIC與客製化AI晶片，大型雲端服務商為降低運算成本及對單一GPU供應商的依賴，自研AI加速器趨勢值得關注。

第五是CPO、矽光子與高速傳輸，隨800G、1.6T網路及AI資料中心高速互連需求增加，光通訊與CPO有望成為下一階段AI基礎建設升級重點。