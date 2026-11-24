台股救市還有新招？金管會指出，證交所27日將召開專家會議，檢討處置股方式、標準及時間三大面向，包括市場劇烈波動時，預收款券能否彈性放寬、暫時甚至全面取消，都可納入討論。

工商協進會理事長吳東亮23日在行政院召集的產金界座談中指出，現行處置股預收款項制度，在股市下跌時可能阻礙買盤，建議研議在市場波動度高時，暫時放寬相關規定。

證期局副局長黃仲豪說，公布注意或處置股票，主要是提醒投資人注意交易風險，但近期股市急跌，不少個股被列為注意或處置股票，預收款項可能影響投資人進場意願，因此業界提出調整建議。

處置股票主要有兩種手段，一是拉長撮合時間，二是預收款券。

黃仲豪指出，預收款券是為防止違約交割，若在特殊市場情況下放寬，適用條件如何訂定、是否彈性或暫時取消，都須徵詢各界意見。

事實上，處置股制度今年8月才進行一波改革。8月10日起，處置期間由10個營業日縮短至5日、當沖異常者為7日，撮合間隔也從5或20分鐘縮短至原則上2分鐘，並放寬高價股注意交易標準。

上次改革著重提升交易效率，這次業界則將焦點轉向預收款券，盼降低買盤進場的資金障礙。

黃仲豪說，先前推出處置股新制時，就規劃每半年檢討一次，證交所將於27日邀集專家，討論處置方式、標準與時間，吳東亮的建議也將一併納入。

至於新措施何時上路？黃仲豪表示，須視專家會議結論、相關配套及交易所規章修正而定，若涉及券商系統調整，也須考量所需時間，目前尚無時間表。