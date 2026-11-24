晶華今舉行耶誕點燈，對於輝達執行長黃仁勳回鍋，激勵台股大漲，董事長潘思亮直言，這是正確的，更是「救了台灣」，且美國總統川普是股市治國，因此AI榮景至少可以延續兩年。

潘思亮表示，黃仁勳對於輝達的意義不同，就好像賈伯斯對於蘋果的概念一樣，而美國的董事會可能會有很多法律上個責任，因此有時候會矯枉過正，而黃仁勳畢竟是台灣子弟，在供應鏈上與台灣是緊密的結合，回鍋之後就是減少了很多不確定性。

潘思亮說，黃仁勳不只是代表輝達，更是代表整個AI產業的未來，但經過此次事件，AI產業的發展也會比較穩健，而非一味的追求成長，從各方面來說也不會是壞事。

而近期台股大跌，潘思亮則說，對於觀光產業的影響並不明顯。對於今年的營運，他則說，表現最亮眼的還是麗晶精品，餐飲仍是基本功，但住房今年算是有爆發性的成長，幅度有雙位數，主要還是因為AI讓全世界注意到台灣、更想來台灣看一看。

而晶華日前宣布，收購美國舊金山Nob Hill的百年地標飯店「馬克霍普金斯洲際飯店（InterContinental Mark Hopkins Hotel）」土地及建築物，擬打造為晶華海外旗艦店，潘思亮表示，預計年底成交，之後進行逐層改裝，2029年可以開始穩定貢獻營收。