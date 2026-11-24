黃仁勳回歸輝達之後股市就能穩盤？恐怕不見得。第一金投顧董事長黃詣庭分析，雖然因為黃仁勳回歸輝達，台股今日大漲3千多點，多檔個股跳空漲停，但他估計由於12月1日、3日，黃仁勳預定接受美國聯邦眾議院詢問和參議院聽證，因此，估計最快在本周後半周就會出現觀望氛圍，台股今日戲劇化的表現之後，仍有許多變數。

黃詣庭也認為，黃仁勳雖然重掌輝達經營權，但會面臨三個挑戰，包括：1. 治理架構重新洗牌；2. 即使拿回經營權，但董事會獨立監督、國安合規機制並未鬆綁，潛在的灰色地帶交易會受到限制；3. 黃仁勳所贊成的循環融資及規模會否回復，也值得關注。

對於聯準會升息，他也估計，美國今年12月會升息1碼，明年升息2碼，但第一季之後會停下腳步，因為油價通膨會下來，AI通膨有機會鬆動也有機會鬆動。黃詣庭說，油價通膨在今年第二季是高點，時間到了明年第二季之後，油價即使維持在現在的水準，但由於基期變高，因此，除非油價升到110美元之上，否則通膨效應就會下降。此外，若明年州政府對AI的資料中心建置有限制，那麼AI需求放緩，AI通膨效應也會減輕。而由於明年美國經濟還是會擴張，因此，即使AI需求放緩，也不致於讓聯準會逆轉要降息。

至於台灣央行下個月的理監事會議，黃詣庭估計12月升息半碼、3月升息半碼。他認為，升息的理由是解決台美利差問題，因為現在已很大，在聯準會升息之後會更大，若不升息，會形塑資金外流的壓力，因此靠升息來適度減緩台美利差擴大的速度有其必要性；他也認為，由於基本面如產業獲利很好，因此也能支撐升息，再加上國內通膨率已高於2%，都符合升息的條件。