台股從36000點反彈，今日站回年線之上，第一金投顧董事長黃詣庭分析，今年上半年的股市瘋牛行情，到了明年會出現基本盤的改變，明年會是「慢牛行情」，會是U型的反彈，不過由於科技產業的基本面仍佳，包括明年台灣經濟成長率預期有機會在5.5%以上，台股企業獲利明年還有25.8%的成長率，綜合考量合理的本益比區間，明年大盤指數估計會在52000點至55000點區間，其中，明年春節前仍有機會看到大盤指數來到5萬點，全年的相對高點會落在第一季和第四季，第二季和第三季相對波動較大。

2026-11-24 18:24