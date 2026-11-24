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證交所董事會通過5家公司上市案 包含兩家創新版掛牌
臺灣證券交易所24日召開董事會，正式通過5家企業股票上市申請案，後續將依程序陳報主管機關。本次過關企業涵蓋生技醫療、食品餐飲、高科技濾網及新創領域，分別有仲恩生醫、超秦、鈺祥3家申請一般板上市，及訊聯智藥、瑞宇2家申請創新板（TIB）上市，為台股資本市場再添成長新動能。
在一般板上市部分，共有3家企業獲得通過：
仲恩生醫科技股份有限公司：申請已公開發行普通股74,475,344股上市，經有價證券上市審議委員會第901次會議審議通過後，獲董事會核議同意。
超秦企業股份有限公司：申請已公開發行普通股60,008,000股上市，經上市審議委員會第900次會議審議通過，提請董事會核議過關。
鈺祥企業股份有限公司：申請已公開發行普通股70,592,650股上市，經上市審議委員會第903次會議審議通過，順利獲得董事會同意。
在創新板上市部分，則有2家企業通過核議：
訊聯細胞智藥股份有限公司：申請已公開發行普通股70,000,000股於創新板上市，經上市審議委員會第902次會議審議通過，獲董事會同意。
瑞宇國際股份有限公司：申請已公開發行普通股24,280,250股於創新板上市，經上市審議委員會第899次會議審議通過，同樣獲得董事會核議通過。
上述5家企業的上市申請案均已通過證交所董事會決議，接下來將正式陳報主管機關核准，市場預期隨著生技、民生消費與高科技供應鏈等多元產業陸續掛牌，將進一步豐富台股產業聚落並提升市場交投活絡度。
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