台股從36000點反彈，今日站回年線之上，第一金投顧董事長黃詣庭分析，今年上半年的股市瘋牛行情，到了明年會出現基本盤的改變，明年會是「慢牛行情」，會是U型的反彈，不過由於科技產業的基本面仍佳，包括明年台灣經濟成長率預期有機會在5.5%以上，台股企業獲利明年還有25.8%的成長率，綜合考量合理的本益比區間，明年大盤指數估計會在52000點至55000點區間，其中，明年春節前仍有機會看到大盤指數來到5萬點，全年的相對高點會落在第一季和第四季，第二季和第三季相對波動較大。

黃詣庭分析，台股本益比合理區間在12至20倍，今年上半年是在22倍，他認為，明年本益比不可能超過20倍，估計會在15至16倍上下，倘若中性偏樂觀的景氣，本益比才會落在20倍，大約是5萬5千點上下。他評估，明年高點會在52000點至55000點中間，即使企業獲利下修10%，大盤指數也會在36400點，就是上周所看到的點位，亦即，這波台股大幅下跌已把負面情緒都已反應得差不多，明年的高低點，估計會在36000至52000點之間，倘若高點更好的話可到55000點，而最樂觀的情境之下，台股本益比若來到20倍，台股甚至有機會看到57000至58000點。

黃詣庭表示，半導體產值今年成長了107.9%，明年估計成長大約3成，會維持長期偏高的水位。而對於股市目前修正的幅度，黃詣庭分析史上7次的台股泡沫化，亦即高點修正的情況指出，1990年台股第一次泡沫，下跌79.9%，2000年美國網路泡沫時期下跌66.2%，2008年金融海嘯時期下跌58.3%，2022年聯準會的暴力升息使股市下跌32.2%，他統計台股下跌若和景氣衰退無關，通常修正率平均在30%，包括2022年暴力升息、2020年新冠疫情、2025年關稅衝擊，以及本次的修正，下修的原因都並非台灣景氣或企業獲利衰退，他也認為，這次下跌28%已嚴重超跌，和基本面脫離，可說已跌夠了。

對於投資人後續投資布局，他建議，跟著國安基金操作大型權值股是相對可思考面向。對於國安基金從2015年至2025年的4次護盤，他亦統計，其中四次都買到的個股包括了台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑、富邦金這6檔股票，買進3次的包括聯發科、統一、南亞、台化、國泰金、中信金、玉山金等7檔股票。