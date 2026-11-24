金管會公布最新統計，今年前十月違約交割金額高達34.8億，相較於去年全年的11.3億，今年前十月的金額就已是去年全年的3倍之多。

證期局副局長黃仲豪說，前十月的違約交割金額高於去年全年，也和成交值大量增加有關，去年全年是101兆，而今年前十月的總成交值就已經是197兆。

另外若以違約交割金額占總成交量比重來看，今年前十月為十萬分之一點八，前一年度大約為十萬分之一點一，比重的確有所增加；而若檢視增加幅度，而今年前十月的總成交值大約為去年全年的2倍，但今年前十月的違約金額卻為去年的3倍，可見得違約交割的增幅更大，主要和今年股市波動相較去年更劇烈有關，尤其是十月下旬大盤指數開始向下修正。

黃仲豪分析，因為市場成交值攀升，外在不確定因素又多、價格波動又大，的確容易使投資人碰到補繳和違約狀況，為了強化相關的風險管理，明年四月也將上路違約交割新制，只要第一次違約，就會先預收足額款券10天，也就是必須先備妥交割款券，券商才能受理下單，10天之後雖然回復正常，但若再違約，就要再預收款券30天，追蹤列管期間，也將從1年延至5年。黃仲豪也表示，現在已要求券商在客戶的融擔率降至140%時就會提醒客戶，明年四月上路之前，還會再提醒客戶一次。

儘管今日台股因為黃仁勳重返輝達的慶祝行情而大漲3300多點，但金管會對於後市仍審慎看待。黃仲豪回應媒體提問時也表示，金管會不宜評論市況，原則上就是尊重市場機制，並希望投資人注重掛牌公司基本面，審慎投資注意風險管理，救市措施持續到何時，會再看看市況而定。