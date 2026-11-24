部分美國科技巨頭第3季財報出現自由現金流轉負，引發資本支出、自由現金流及投資回報能力質疑。永豐金證券24日發布12月投資風向球，指出如果僅因短期市場情緒與現金流壓力，就否定AI產業前景，反而可能錯失後續的投資機會，建議年底美股布局採「股七債三」積極配置。

永豐金證券持續優化美股交易功能，2026年9月推出「台外幣雙幣別交割」服務及「美股即時報價」，提升客戶交割幣別便利性，以及獲得美股即時報價的即時性，帶動連月稱霸市場複委託龍頭。其中，零售客戶交易量大幅成長25%，是美股複委託市占率持續領先的重要動能。

永豐金證券資深策略分析師陳泓睿認為，近期科技股面臨的壓力，更偏向AI進入投資高峰期產生的階段性壓力——資本支出高峰期引發估值調整，而非長期成長趨勢反轉。例如FactSet統計至10月30日，標普500指數中公布第3季財報的六成企業，綜合獲利年增率達30.2%；其中，資訊科技類股年增67.5%，半導體及設備產業（年增132%）是成長主因。此外，Google Cloud與AWS第3季營收分別年增103%及39%，反映AI建設已經進入雲端業務，需求強勁。

展望後市，市場預期聯準會年底將升息1碼（0.25個百分點）。陳泓睿分析，升息不必然代表股市走弱，關鍵在企業獲利。惟若美伊戰爭軍事行動升級，可能再度推升油價與通膨，反之則通膨與長天期美債殖利率有望回落。建議12月配置「股七債三」，股票以標普500為核心，搭配AI、半導體及雲端科技產業；適度布局醫療保健與必需消費類股降低波動；債券關注長天期美國公債。

若未來地緣政治風險推升殖利率，且後續出現戰事降溫與通膨改善訊號，可考慮分批提高債券比重至50%，掌握殖利率回落帶來的潛在資本利得機會。