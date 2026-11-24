台股今天上演反彈行情，外界關切融擔維持率從130%降至120%會持續多久？金管會今日表示，沒有時間表，會觀察兩大指標。證期局副局長黃仲豪說，必須觀察市況，例如會觀察維持率情形是否回穩，追繳戶數是否回到正常水準，這些都是來判斷120%是否可恢復至130%的重要指標。

證交所宣布把融擔維持率從130%降至120%，為何不在周一就上路？黃仲豪指出，由於涉及配合券商系統調整，因此不能在周一就馬上實施。黃仲豪也強調，與會的券商都表示，從130%降至120%，還在券商認為風控可控的範圍。至於是否降至110%？黃仲豪則回應，倘若如此，就超出券商的風險承受上限，這形同從130%連跌2個停板，已超出券商的風險上限。

融擔維持率的調整，是近30年來再度採取該措施。黃仲豪說，上一次調整是在28年前，也就是1998年的亞洲金融風暴期間，當時的融擔維持率原本是140%，比現在的130%更高，當時財政部也主掌金融事務，把融擔維持率從140%調降至120%，不過黃仲豪也說，當時的漲跌幅上限為7%，和現在的10%為上限並不同，也因此，當時的股市漲跌幅上限是7%，因此有從140%降至120%的空間，而在漲跌幅從7%提高至10%時，到了2015年，融擔維持率從120%拉高至130%，未再回到140%，因為漲跌幅已經不同了，所以不可能一直留在120%，因為如果連跌2個停板，等於跌20%，就超出券商的風險範圍。