工商協進會理事長吳東亮昨天在卓揆召集的財經會議上提案希望調整處置股制度的預收款項機制，金管會證期局副局長黃仲豪今天表示，證交所周五就會召集會議討論處置股機制的精進方案，其中對於市場波動度過大時適時的調整預收款機制，也將在會中一併討論調整方式。

吳東亮在會中指出，現行處置股票制度要求買方預收款項，在股市下跌時，可能使市場買盤減少，因此建議調整處置股機制；吳東亮在會中的建議，也包括在市場波動度很高的時候，希望暫時放寬預收款券的制度。

黃仲豪說，在8月10日金管會已經提出調整處置股制度，亦對外表示每半年會檢討一次。近期因為多檔股票價格大跌，很多股票都變成被處置股，黃仲豪對此指出，周五交易所會找專家來看是否有再精進的空間，包括處置方式、時間，以及預收款制度調整的情境，都會一併討論。