黃仁勳回歸，帶動科技股強勢反彈，中國信託投顧表示，AI基礎建設仍面臨融資成本、循環融資風險及未來資本支出增速放緩等變數，後續投資焦點將回歸AI投資報酬率（ROI）、自由現金流及營收變現能力。

中國信託投顧指出，輝達（NVIDIA）先前歷經連續13個交易日下跌，市值蒸發近2兆美元，市場累積大量AI及半導體空頭部位。隨黃仁勳回歸消息帶動股價急漲，放空資金面臨停損及回補壓力，也成為推升科技股反彈的力量之一。

從市場表現來看，23日62檔半導體股總市值增加近2兆美元，SK海力士與美光均上漲約20%，那斯達克100期貨盤中一度觸及7%的夜盤漲幅限制，顯示此波反彈除了基本面信心修復，也受到空頭回補及市場部位重新配置帶動。

不過，黃仁勳回歸雖改善公司治理及市場情緒，卻不代表AI產業的投資風險已經消失。中國信託投顧認為，後續仍須留意高利率環境下的AI專案融資成本、循環融資風險，以及2027年資本支出增速可能放緩等因素，這些都可能影響AI基礎建設的投資動能。