黃仁勳回歸輝達（NVIDIA）執行長，重新點燃市場對AI產業的投資信心，台股24日上演史詩級反攻！集中市場指數狂飆3,368.49點，創下史上最大盤中漲點，最高衝上40,180.38點，一舉站回4萬點及年線。終場大漲3,310.46點、漲幅8.99%，收在40,122.35點，創下史上最大單日收盤漲點紀錄，在多頭惜售下，成交值僅4,194億元。但三大法人卻合計賣超1,230.11億元。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超503.9億元，投信買超84.04億元；自營商賣超（合計）810.25億元，其中自行買超15.86億元、避險賣超826.12億元。

盤面上，市場買氣全面回籠，集中市場與櫃買市場合計上漲家數達1,995家，下跌僅66家，漲停家數高達678家，跌停僅10家，多方氣勢強勁。權值股更成為推升指數的主要力量，台積電（2330）強勢漲停，收2,230元，上漲200元，貢獻大盤1,753點漲點，惟量縮至萬餘張之下，成交值僅241.55億元；聯發科（2454）漲停收4,050元，上漲365元，貢獻198點漲點；鴻海（2317）漲停收226.5元，貢獻近98點漲點；台達電（2308）漲停收1,085元，貢獻約83點漲點；日月光投控（3711）也漲停收530元，貢獻近73點漲點，五大權值股同步亮燈，帶動大盤強勢收復失土。

從成交值排行觀察，資金焦點明顯轉向台股ETF。主動統一台股增長（00981A）以439.08億元成交值居冠，遠高於台積電的241.55億元；主動中信台灣收益（00406A）以138.05億元排名第3，主動復華未來50（00991A）及主動統一升級50（00403A）也分別以121.32億元、98.94億元進入前十名。前十大成交值排行中，主動式ETF就占4席，顯示資金除了回補權值股，也積極透過主動式ETF參與反彈行情。

成交量排行更呈現主動式ETF人氣集中現象，00406A以205.58萬張居冠，00981A以199.39萬張居次，00403A及00991A分居第3、第4名，前四名全由主動式ETF包辦。此外，台股PCB族群也吸引資金關注，中信台日韓PCB（009828）單日大漲28.18%，成交量達18.49萬張，反映市場資金在大盤強彈之際，也積極追逐特定產業題材。

在黃仁勳回歸消息激勵下，台股從前一波AI疑慮引發的重挫中急速反彈，五大權值股同步漲停、近2,000家個股收紅，主動式ETF更包辦成交量前四名。不過，單日急漲後，後續仍須觀察外資與法人資金動向，以及AI產業投資信心能否持續回溫，才能判斷這波反攻是否具備延續性。