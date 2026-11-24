台股近期歷經劇烈修正，隨輝達（NVIDIA）利多帶動，市場對AI及半導體族群信心回溫。法人指出，儘管市場仍對AI資本支出及產業前景存有疑慮，但ASIC（特殊應用晶片）需求並未轉弱，隨雲端服務供應商（CSP）擴大布局CPU、LPU及NPU，預期2027年ASIC產業仍具成長動能，投資重點也將從追逐單一AI加速器，轉向具備多元專案布局的設計服務廠商創意（3443）、 世芯-KY（3661）。

法人分析，隨晶圓、先進封裝、基板及記憶體供應受限，CSP為彌補運算缺口，逐步擴大不需HBM的LPU、NPU專案，並上調未來幾年CPU需求預測。由於CPU與AI加速器負責不同運算工作，兩者屬互補關係，不會因此排擠加速器需求。

個股方面，法人看好創意的多元專案布局，涵蓋Google Axion、AWS Graviton及Microsoft Cobalt等CPU專案，以及Google、Meta、Microsoft等AI加速器合作案，有助分散單一專案延遲風險。此外，創意與Tesla及Horizon合作的汽車專案預計2028年進入大規模量產，法人估計相關專案毛利率約20%至30%，有望改善整體產品組合及獲利能力。

世芯方面，法人預期2027年營收可望呈現三位數成長，受惠3奈米加速器專案及新客戶貢獻；2028年則看好Trn4專案接棒。其他IP業者方面，力旺（3529）受惠硬體安全及PUF需求提升，M31（6643）可望迎來先進製程權利金放量，晶心科（6533）則受惠AI與車用CPU授權需求成長。