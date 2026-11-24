黃仁勳回任NVIDIA執行長，台股開盤跳空飆漲，盤中最高來到4萬180點，終場以4萬122點收盤，強漲3310點，漲幅8.99％，大盤指數一口氣重回4萬點之上，盤中及收盤最大漲點紀錄雙雙創新高，成交量因為惜售，萎縮至4194億元。

黃仁勳確定回鍋NVIDIA之後，美股齊揚，台指期夜盤昨在NVIDIA董事會一致通過恢復黃仁勳總裁、執行長、董事職務後直線狂飆，一度攻上4萬0324點、漲停。

不過，這一波反彈能走多久，黃仁勳的回任的威力有多大，才是投資人關心的。野村投信投資策略部協理黃韻潔表示，如果從股市的本益比來看，現在確實是相對便宜的時候，科技巨頭們的本益比約在15～17倍不等，有些甚至已經掉到14倍，但若是可口可樂、沃爾瑪這類消費股，，其本益比40～60倍不等。

持續從台股提款的外資，是否可能因黃仁勳回任NVIDIA執行長之後改變對台股的操作方向？黃韻潔說，外資今年賣超很多，觀察外資賣超時間點，早在黃仁勳事件風波之前就已經連續數周的賣超了，短期是否回補需要再觀察，不過，現在外資影響力已沒有那麼大，外資賣超，台股上漲動力還是不小。

群益投信基金經理人陳沅易表示，台股基本面不差，大盤非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，在操作策略上面不宜進行大幅度調整。在操作策略上，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

陳沅易看好類股包括半導體先進封裝、各大廠持續擴充資本支出受惠廠務類股、AI server 規格升級零組件以及市占率持續擴張等AI server供應鏈等類股。