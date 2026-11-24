身價近5兆元的黃仁勳回鍋，台美股市迎來約110兆元的慶祝行情。輝達（NVIDIA）創辦人重掌執行長，激勵美股23日強彈，台股24日接棒狂飆3,310點，收在40,122點，改寫史上最大單日收盤漲點紀錄。「一人復工、兩地補血」，半導體供應鏈也整排亮起漲停燈。

依《財星》估計，美股標普500單日市值回升約3兆美元，以美元兌新台幣32.895元換算，約為98.7兆元；加上台股上市市值概估增加約10.8兆元，兩者合計約109.5兆元，展現黃仁勳回歸帶動的市場聲勢。

台股由半導體權值股領軍。晶圓代工龍頭台積電（2330）收漲停2,230元，上漲200元；聯發科（2454）收4,050元，上漲365元；日月光投控（3711）收530元，上漲48元。三檔從開盤一路鎖到收盤，開盤價就是收盤價。

買氣沿供應鏈擴散，鴻海（2317）、台達電（2308），以及聯電（2303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、京元電子（2449）、力成（6239）、欣興（3037）等指標股同步收漲停。從晶片設計、晶圓製造到記憶體、封測及PCB，回歸行情串起整條電子供應鏈。

指數大漲，成交金額卻急縮。集中市場全日僅成交約3,990億元，較23日減少63%，聯發科更僅成交1,102張。大批個股鎖住漲停、賣單有限，投資人即使願意出到當天最高價，也未必買得到。黃仁勳風光回廠，買單還在排隊進場。