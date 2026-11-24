台股24日收盤上漲3,310.46點、漲幅8.99%，終場以40,122.35點作收；盤中更一度上漲3,368.49點、漲幅約 9.15%，盤中、收盤漲點雙創歷史新紀錄；持股者強烈惜售，成交量大幅萎縮至4,194億元；台積電（2330）收盤價2,230元，上漲200元，漲幅9.85%。

AI教父黃仁勳回歸輝達執行長職務，多頭及空頭在台股開盤前集結搶進權值股，台股漲停家數超過550檔，尤其是權值股呈現量能急速萎縮的惜售，大盤成交量急凍。

台股ETF交投熱絡，主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一升級50（00403A）及主動復華未來50（00991A）成交量逾百萬張。

今日成交金額大且走高為：長榮（2603）、力旺（3529）、中華電（2412）、廣達（2382）、藥華藥（6446）、國泰金（2882）及元太（8069）；成交金額大且疲軟者則為：晶豪科（3006）、台塑化（6505）、GIS-KY（6456）、冠西電（2466）、天鈺（4961）、漢康-KY創（7827）、康全電訊（8089）及資拓宏宇（6614）。

第一金投顧表示，黃仁勳經過輝達董事會決議重回CEO職務，在第一個不確性排除之後，指數有望開啟年底行情，若能順利收復年線，短線指數合理目標應先以黃仁勳離職11月12日後造成的指數修開始，約略落在43,500點上下；選股部分，老AI評價有望回升，包括PCB上下游、光通訊、散熱等皆可以留意。

群益投顧表示，由於台股與輝達合作關係密切，台灣相關個股未來營運深受輝達事件影響，因執行長黃仁勳迅速復職，台股可望上演大漲行情。美股與台股近期跌幅已深，台股短線可偏多靈活操作。接下來由於2026年台灣金控公司獲利表現整體而言比2025年同期表現優異，目前值AI產業前景混沌，投資人可關注重量級金控公司股利政策規劃與對未來營運展望。