輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳復職，帶動短期半導體股風險偏好提升，法人認為，台積電（2330）、日月光投（3711）控將同時受惠AI算力需求擴張及GPU、ASIC間的技術競爭，持續看好兩家公司中長期營運表現。

投顧法人分析，黃仁勳對AI產業重要性超越輝達本身，核心價值在於透過前瞻性的技術路線規畫，引領全球半導體及AI基礎建設供應鏈同步進行技術升級。

隨Vera Rubin NVL72正式進入量產出貨，輝達產品發展重心由單顆GPU效能提升轉向多款晶片協同設計的Rack-scale運算架構，AI產業競爭亦逐步由算力規模轉向整體運算效率、能源效率及單位Token生成成本的競爭，使先進製程、異質整合、高速傳輸及光電整合技術的重要性進一步提升。

法人指出，黃仁勳回歸的實質意義不僅在於消弭管理層更迭所造成的不確定性，更在於維持輝達每年一代的產品迭代策略，以及強化對供應鏈技術演進及資本支出的引導能力。

Vera Rubin放量將持續支撐3奈米高產能利用率，後續隨Rubin Ultra及Feynman等平台推進，GPU晶粒、HBM整合規模及封裝面積持續擴大，法人評估，台積電CoWoS月產能將由2026年底14萬片提升至2027年底20萬片，黃仁勳回鍋有助強化輝達長期產能承諾的能見度，降低大規模資本支出所面臨的需求不確定性。

日月光投控方面，輝達日前宣布透過數十億美元資金支持矽品擴充先進封裝產能，涵蓋凸塊、矽中介層製造、封裝及測試等完整製程，由過往採購產能模式，轉向直接參與關鍵供應鏈產能建置，法人表示，受惠於Full Process、高階測試及CPO相關業務放量，帶動先進封裝營收比重及ATM獲利能力持續提升。