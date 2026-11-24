中國信託證券投顧指出，輝達執行長黃仁勳回歸提振信心，資本市場快速修復風險溢價。輝達董事會一致恢復黃仁勳執行長職務，確認復職不構成國安風險，美國總統川普亦公開支持其回歸。消息帶動輝達股價飆升31.48%、收於165.05美元，單日市值增加約9,544億美元至3.99兆美元，創史上最大單日市值增幅，並推動AI及半導體類股全面反彈。黃仁勳回歸有助於降低市場對管理層空窗、策略延續性及客戶關係的疑慮，但出口管制與法遵調查仍待釐清。

2026-11-24 10:46