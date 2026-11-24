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黃仁勳回歸 台股飆漲回4萬點 法人：AI產業雜音淡化 反彈可期
輝達董事會昨（23）日宣布黃仁勳即刻復任執行長，激勵美股四大指數全面大漲收紅，以費城半導體指數大漲14.0%最高，台股24日開高走高，最高飆漲3,368點至40,180點，漲幅9.15%，收復5日線、年線及4萬點大關。台積電（2330）開盤即鎖住漲停，上漲200元收在2,230元。
法人指出，受美國費半指數大跌干擾，台股昨日早盤開低震盪，所幸盤中低買盤進場點火，指數震盪走高，收盤以上漲778 點；櫃買指數由黑翻紅，收紅2.9%。盤面類股以記憶體、PCB及IC設計等股表現強勢。
由於美AI科技股回穩帶動市場信心回升，加上融資浮額有效清洗及低接買盤進場，預期台股止跌反彈挑戰年線。操作策略方面，台股反彈向上，建議聚焦獲利亮眼、營運展望正向及法人連續加碼股；賣出股價估值過高、股價高檔破線股。做多可留意ASIC商機、半導體及輝達供應鏈股。
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