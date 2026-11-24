台股近期急跌，融資籌碼加速清洗，去槓桿後的布局機會也受到關注。野村投信表示，歷史經驗顯示，融資大幅退場後，台股中長期表現值得留意；統計2016年至2025年各年度融資單日減少金額最大的交易日，進場半年及一年後，十次觀察樣本報酬全數為正，顯示籌碼清洗過後，台股有望逐步重拾上行動能。

觀察這波修正，美股AI類股評價調整、輝達領導層異動，以及利率與政策不確定性，促使市場重新檢視科技企業的成長預期；台股融資與流動性壓力交互影響，則進一步放大跌勢。不過，根據年度最大融資減額日的歷史統計，進場後三個月、六個月及一年的平均報酬，分別約11%、20%及36%，正報酬比例分別為80%、100%及100%，顯示雖融資大減日不代表當日即為市場最低點，但可視為觀察轉折的重要線索。

主動野村台灣50 ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，短期可觀察三個止穩訊號：第一是市場廣度，櫃買與中小型股能否止跌、跌停家數是否收斂；第二是資金與籌碼，外資賣超是否縮小、融資壓力是否消退，並搭配半導體龍頭股價與期貨基差回穩；第三是基本面驗證，大型雲端服務供應商（CSP）資本支出、輝達毛利率，以及晶圓代工龍頭與先進封裝訂單是否維持。中長期而言，台廠主要受惠於AI基礎設施擴張帶來的「建設財」，先進製程、先進封裝及伺服器仍具結構性機會，市場對AI應用變現速度的疑慮，仍應與供應鏈實際訂單分開檢視。

林浩詳表示，震盪期間選股更須深入掌握企業訂單、獲利能見度與評價，主動式ETF可透過質化與量化研究，依市況調整持股，掌握不同產業的輪動機會。00985A以AI相關大型龍頭企業為投資主軸，操作上持續汰弱留強，以合理價格布局具成長潛力的公司；投資人則可依自身風險承受度，採取分批投入或定期定額，避免以槓桿猜測短期低點，有望在籌碼整理過程中，紀律參與台灣產業的長期成長。