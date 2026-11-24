黃仁勳回歸，台股集中市場24日強彈，一度衝達40,180.38點，大漲3,368.49點， 寫歷史單日盤中漲點紀錄，櫃買市場也是大漲攻勢， 盤面上超過553張亮燈漲停，再上演黃仁勳救全村的走勢，台股真的穩了嗎？證券分析師認為，初步反壓約落在季線附近，但買點已到，點名看好包括散熱、權值、CCL、ABF等8檔個股可以布局。

輝達執行長黃仁勳11月經歷職涯最戲劇化的16天，從坦承婚外情引發股價暴跌與身價縮水、閃電辭去執行長，到矽谷盟友火速發起營救、美國總統川普與華府高層表態力挺，輝達（NVIDIA）董事會態度終於大逆轉，並宣布黃仁勳正式復職。

黃仁勳復職激勵輝達收盤狂飆31.48%，台股早盤以39,148.91點開出，上漲2,337.03點，指數開高走高，盤中收復40,000點，一度衝達40,180.38點，大漲3,368.49點， 創歷史盤中最高漲點紀錄，集中市場盤中漲幅逾9%，櫃買市場大漲逾8%。

證券分析師張陳浩表示，台指期盤中衝上漲停，但現貨市場並沒有，代表今日反應不足，以台積電亮燈漲停還有1.5萬張以上的買單排隊等著買，也是宣告今日的反應不足，明後日的台股仍有機會續漲。

張陳浩指出，黃仁勳回任，預期後續的聽證會也將順利過關，FED在12月可能升息的影響也已經反應，目前的一個小隱憂是市場AI資料中心的建置及需求仍有雜音，不過，張陳浩認為，因為電力的問題，資料中心建置過程中的發照時程可能因趨向嚴格有所放緩，但資料中心的需求不變。

張陳浩認為， 以台股從歷史高點49,968.92點下跌到35,442.41點，下跌14,526.51點，初估反彈約在0.5~0.618間出現自動減碼的套牢賣壓，換算約落在42,705~44,419點間，約在季線附近，若能站上季線，台股將回到多頭走勢。

張陳浩強調，目前已可以進場買進，點名看好的個股包括，權值股的台積電、聯發科、日月光投控；散熱的奇鋐 ；CCL的台光電；玻纖紗及玻纖布的台玻、富喬；ABF的欣興等。