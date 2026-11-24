債市方面，近期利率、通膨及市場風險偏好反覆，資金態度轉趨審慎。根據美銀、EPFR統計，截至2026年11月18日止近一周，投資級債、非投資級債及新興市場債分別淨流出1.3億、22.9億及14億美元，顯示市場波動升高之際，資金多呈現觀望氣氛。

儘管聯準會官員持續釋出偏鷹訊號，美股連日走弱推升避險情緒，帶動美國10年期公債殖利率一周回落8個基準點至5.05%。債市表現則呈現分化，機構MBS與政府公債相對抗跌，市政債與新興市場主權債承壓較重；風險性債券亦隨市場風險偏好降溫，信用利差有所擴大。

不過，拉長時間來看，高品質債券的配置需求仍具韌性。今年以來，投資級債累計淨流入仍達4,078億美元，明顯高於非投資級債的57億美元及新興市場債的149億美元，反映即使短線受到利率預期反覆與市場波動干擾，高品質債券仍是資金中長期配置的重要方向。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，當前較高的殖利率水準，為債券投資提供較具吸引力的收益起點；但另一方面，公司債信用利差仍處相對低檔，一旦景氣或企業基本面不如預期，利差所能提供的安全緩衝相對有限。因此，現階段債券投資不宜單純追逐收益率，信用品質、主動管理與個券篩選的重要性進一步提高。

許家豪指出，在通膨仍具黏著性的背景下，市場對聯準會政策訊號及經濟數據仍將高度敏感，美債殖利率短線不排除持續震盪。不過，高利率環境同時提供較佳的債券收益基礎，在經濟與政策前景仍具不確定性的情況下，具備較佳信用品質的債券資產仍具有一定配置價值。

展望後市，債券布局可持續以投資級債及高品質信用債為核心，在掌握目前收益水準的同時兼顧信用風險，並透過存續期間與不同信用債券的彈性配置，因應後續利率環境變化。整體而言，收益、信用品質與風險控管，可望成為下一階段債券投資的三大關鍵。