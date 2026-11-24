黃仁勳回任輝達總裁、執行長及董事，美國政府也確認不構成國安風險，全球主要股市大漲，台股24日盤中也大漲逾3,300點（9%）。第一金投顧董事長黃詣庭指出，這波急跌已充分反應短期恐慌，隨著黃仁勳回歸、國安基金護盤，台股將再戰50,000點。

展望2027年，黃詣庭表示，台股已來到值得積極布局的關鍵位置。本波下跌並非獲利衰退，而是政策衝擊、資金去槓桿與市場恐慌造成。第一金投顧研究部預估，2026年上市櫃公司獲利達8兆元，2027年將上看10兆元。企業獲利創新高，但台股本益比已從高點25倍下降至17倍，獲利成長卻評價修正，正是長線布局機會。

黃詣庭表示，國安基金11月6日啟動第10次護盤，金管會更祭出全面禁止平盤以下放空、提高融券保證金，融資維持率由130%降至120%等措施，有效減輕追繳與斷頭壓力。行政院更研擬擴大國安基金規模，並鼓勵企業實施庫藏股，強力穩定市場。回顧最近五次國安基金護盤，以進場後120日觀察，四次上漲、一次下跌，勝率高達80%，指數上漲幅度更介於8.6%至46.2%。

黃詣庭指出，這波急跌已充分反應短期恐慌，後續隨著黃仁勳重掌輝達、AI新平台量產、特殊應用IC（ASIC）訂單放量，市場將從極度悲觀情緒重新回歸企業基本面。明年台灣上市櫃公司獲利將持續成長、政策風險緩和，在台積電（2330）領軍之下，未來有望重新挑戰50,000點歷史高點。

黃詣庭建議投資人把握本次回檔，積極布局台積電、ASIC及AI核心供應鏈。股市總在悲觀中落底、懷疑中成長、樂觀中繁榮。2026年火馬奔騰，2027年羊開富貴，黃仁勳王者歸來，台股穿越震盪迷霧，蓄勢再戰50,000點高峰。