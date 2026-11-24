台股24日開盤上演史詩級反攻，集中市場指數盤中大漲3,368.49點、最高來到40,180.38點，創下台股史上最大盤中漲點，並重返4萬點、收復年線。台積電（2330）開盤即跳空漲停至2,230元，單檔貢獻大盤1,753.15點，是這波反攻的絕對主引擎；聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、緯穎（6669）等千金股同步走強，讓AI行情從晶片龍頭一路擴散至伺服器供應鏈。

輝達（NVIDIA）董事會23日宣布即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，激勵輝達美股收盤大漲31.48%，費城半導體指數勁揚14.03%，台積電ADR也大漲14.08%。

台積電24日開盤直接跳空大漲200元、以漲停價2,230元鎖死，漲幅達9.85%，市值回升至57.83兆元；截至盤中，台積電單檔貢獻大盤1,753.15點，占台股漲點的一半以上，成為加權指數重返4萬點的關鍵力量。

台股以39,148.91點開出、大漲2,337.02點後，買盤持續湧入，盤中最高衝上40,180.38點，不僅突破4萬點大關，也重新站上年線約39,506點。

這波反攻並非台積電獨角戲。千金股家數由前一交易日的30檔增至33檔，截至上午11時，除力旺（3529）、新代（7750）、藥華藥（6446）、祥碩（5269）、亞德客-KY（1590）外，其餘27檔全面漲停，顯示高價股風險偏好明顯回升。

觀察前20大貢獻個股中，股價千元以上共有7檔，合計貢獻大盤約2,153.83點。其中，聯發科漲停至4,050元、貢獻198.11點，居第二；台達電貢獻83.22點、台光電36.95點、奇鋐31.22點，智邦與緯穎也分別貢獻25.64點及25.56點。

從貢獻結構來看，台積電與聯發科合計貢獻近1,951點，仍是行情核心；但台達電、台光電、奇鋐、智邦、緯穎等合計貢獻約202.59點，資金沿「GPU—電源—散熱—網通—伺服器」的AI基礎建設供應鏈橫向擴散。

不過，這波反攻仍有值得觀察之處。儘管上市櫃逾600檔個股亮燈漲停，市場預估成交值卻僅約5,300億元，顯示大量個股因漲停鎖住，成交量未能同步放大。後續除了觀察台積電、聯發科等權值股能否維持強勢，也須留意成交量是否進一步擴增，以及外資期現貨布局能否轉向，才能判斷這波反彈究竟是跌深後的情緒性回補，還是資金重新回流AI產業的起點。