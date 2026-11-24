輝達董事會宣布黃仁勳回歸擔任執行長，為低迷的股市注入強心針，台指期夜盤更出現驚人漲幅，直奔漲停。法人表示，先前輝達新任執行長人選的不確定性，促使市場放大檢視AI基礎建設需求，連帶衝擊台廠供應鏈，造成台股連續數日重挫。隨著輝達不確定性降溫，跌深的台股率先反彈，包括PCB在內的多個族群24日皆出現顯著漲幅。

台灣廠商幾乎包辦AI硬體供應鏈，PCB族群更是過去一個月的重災區。9月才剛掛牌上市的中信台日韓PCB（009828）一度跌破6元，單月跌幅超過三成。如今隨著黃仁勳回歸，也消弭市場諸多揣測，AI發展趨勢有望延續，台廠供應鏈可望重新啟動多頭格局。

黃仁勳回歸的消息激勵台股24日走勢，多檔個股開盤即亮燈漲停，中信台日韓PCB（009828）的台灣成分股也紛紛攻上漲停；日本與韓國成分股則因沒有漲跌幅限制，漲勢更為凌厲。值得注意的是，009828屬於海外ETF，不受台股10%漲跌幅限制，24日開盤漲幅便超過30%，最高爆衝到34.55%，充分反映市場資金回流AI及PCB族群的熱度。

不過，由於交易過熱，009828即時溢價來到24%。中信投信近期持續於官網示警，提醒投資人留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，回顧先前市場對產品迭代放緩、技術溢價減弱等疑慮，皆有望隨著掌舵者回歸而獲得緩解。先前遭到估值錯殺的PCB族群有望率先反彈，短線反彈力道可望較其他族群更為強勁。

這次的修正彷彿也對AI硬體供應鏈進行了一場壓力測試。儘管短線可望迎來慶祝行情，但民主黨勝選後的政策走向，以及AI投資能否延續等議題，仍有待時間驗證。在市場情緒快速回溫以後，股價表現仍將回歸產業需求、技術升級與企業執行力等基本面因素檢驗。未來產業受惠邏輯將從雨露均霑逐步轉向大者恆大，具備技術護城河、產能優勢及穩健財務體質的龍頭企業，更有機會持續受惠於AI長期發展趨勢。