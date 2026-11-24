中國信託證券投顧指出，輝達執行長黃仁勳回歸提振信心，資本市場快速修復風險溢價。輝達董事會一致恢復黃仁勳執行長職務，確認復職不構成國安風險，美國總統川普亦公開支持其回歸。消息帶動輝達股價飆升31.48%、收於165.05美元，單日市值增加約9,544億美元至3.99兆美元，創史上最大單日市值增幅，並推動AI及半導體類股全面反彈。黃仁勳回歸有助於降低市場對管理層空窗、策略延續性及客戶關係的疑慮，但出口管制與法遵調查仍待釐清。

此外，公司治理不確定性下降，新雲端業者資金支援可望延續。董事會重新確認黃仁勳的領導地位，Colette Kress回任財務長、Harvey Jones續任董事長，使經營團隊恢復原有分工，有助於穩定客戶、供應商及融資機構信心。輝達若能延續對新興雲端服務商與AI資料中心專案的投資、融資或信用支持，將有利於維持GPU需求與基礎設施建設動能；不過，市場後續仍將檢視資金支援對營收品質及財務曝險的影響。

中國信託證券投顧表示，AI空頭部位面臨回補，短期有助穩定科技股情緒。輝達先前13個交易日市值蒸發近2兆美元，市場累積大量AI及半導體空頭部位；黃仁勳復職後的急漲，使放空資金面臨停損與平倉壓力。周一62檔半導體股總市值增加近2兆美元，SK海力士與美光均上漲約20%，那斯達克100期貨一度觸及7%夜盤限制，顯示反彈除基本面信心修復外，亦包含明顯的空頭回補與部位再平衡。

不過，中國信託證券投顧指出，融資成本與投資降速仍是主軸，回檔可分批布局優質科技股。黃仁勳回歸改善治理與市場情緒，但未消除高利率、AI專案融資成本、循環融資風險及2027年資本支出增速放緩等疑慮。後續市場仍將由情緒性反彈回歸ROI、自由現金流與AI營收變現能力的檢驗；投資人可利用本波修正，優先挑選現金流穩健、競爭優勢明確且訂單能見度較高的科技股，並以分批介入方式降低追高及產業波動風險。