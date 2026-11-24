受惠黃仁勳回鍋輝達（NVIDIA）執行長大位，激勵台股大盤24日重返四萬點大關，以研華（2395）為首，包含凌華（6166）、艾訊（3088）、新漢（8234）、其陽（3564）、和暢科技（6825）、等多檔工業電腦（IPC）衝上漲停板，樺漢（6414）、研揚（6579）、安勤（3479）、泓格（3577）、磐儀（3594）、友通（2397）、事欣科（4916）、宸曜（6922）亦大漲慶祝。

展望後市，研華預計今年第4季營收有機會續創新高，研華嵌入式事業群總經理張家豪先前表示，研華三大市場美國、中國大陸及歐洲目前訂單需求強勁，三大區域接單出貨比 (B/B Ratio)超過1.5、甚至達到2.12，對2027年營運樂觀看待，預期營收將有高雙位數成長。

研華基於美金兌新台幣平均匯率31.8的假設，預估今年第4季營收為9.7~9.9億美元，換算新台幣約308.46~314.82億元，相較上季微幅下滑，但相比去年同期成長逾七成，毛利率36~38%，營益率18~20%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙解釋，其實公司10月營收已再創新高紀錄，雖然正式第4季財測略低於第3季，但實際營收有機會高於第3季，主要是因研華財測通常比較中性偏保守，其次，則是因本季許多海外分公司有聖誕假期，預期工作天數較少所致。

艾訊發言人謝宜玲先前指出，目前艾訊B/B值（訂單出貨比）超過1.5，因應未來需求，已重新將業務劃分為四大事業群，預期2027年相關業務皆會成長，對明年整體營收保持雙位數成長深具信心，營收挑戰再創新高。

謝宜玲表示，看明年上半年需求其實蠻強勁的，因為長短料的關係，客戶都下長單，樂觀看待2027上半年營運；全年度來看也有高度信心，營收將會保持雙位數成長。

展望2027年，新漢對後市營運樂觀看待。董事長林茂昌曾指出，由於缺料問題導致價格大幅上漲，多數客戶已下長單，預定明年訂單，目前對明年上半年營運偏樂觀。

林茂昌表示，在新產品布局方面，公司在AI解決方案有不錯斬獲，尤其車載AI的應用、以及機器人控制器和功能安全套件，這部分的需求有看到批次百台規模。