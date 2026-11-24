黃仁勳回歸輝達（NVIDIA），重燃全球AI投資信心，美股科技股迎來史詩級反攻！輝達23日收盤狂飆31.48%，台積電ADR同步勁揚14.08%，台指期夜盤也大漲3,170點。台股24日開盤氣勢如虹，12月台指期率先狂飆3,465點，以40,124點開出，電子期更一度衝上漲停；集中市場指數隨後跳空大漲2,337.02點，以39,148.91點開出。

在台積電（2330）領軍五大權值股全面攻上漲停、盤面漲停家數逼近600檔帶動下，大盤漲點迅速擴大至3,300點以上，指數直奔40,100點大關。主動統一（1216）台股增長（00981A）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動中信台灣收益（00406A）等ETF同步亮燈漲停，市場買氣全面沸騰。

盤面上，五大權值股開盤聯袂跳空漲停。台積電開高200元、報2,230元，聯發科（2454）開4,050元、台達電（2308）開1,085元、鴻海（2317）開226.5元、日月光投控（3711）開226.5元。

美股AI投資信心強勢回溫，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回歸消息點燃科技股買盤，美股昨夜全面強彈，輝達股價狂飆31.48%，創2003年以來最大單日漲幅，帶動費城半導體指數勁揚14.03%。

台股ADR同步噴發，日月光ADR大漲21.36%，聯電ADR飆升19.52%，台積電ADR也上漲14.08%。記憶體與儲存族群同樣氣勢如虹，美光大漲19.04%，SK海力士ADR飆升20%，威騰電子、希捷及SanDisk漲幅也全數逾10%，AI供應鏈買氣明顯回籠。台指期盤後同步強勢反攻，大漲3,170點，收在39,829點。

不過，黃仁勳回歸雖為AI市場注入強心針，晶片出口監管風波仍未落幕。市場傳出，美國計劃將新加坡企業Megaspeed International列入貿易黑名單，限制其採購AI晶片，後續監管動向仍是輝達及AI供應鏈不可忽視的變數。

類股方面，全面揚升，半導體、玻陶、電子零組件、其他電子、電腦設備、光電、塑膠等類指齊飆逾9%。

回顧台股23日表現，集中市場指數上漲778.6點、收36811.89點，成交值1.08兆元。三大法人合計賣超521.04億元，其中外資賣超289.48億元，投信賣超41.55億元，自營商賣超（合計）190.01億元。

法人指出，台股經歷急跌、融資大幅減肥後，搭配政策護盤及黃仁勳回歸激勵，短線跌深反彈可望延續，但整體趨勢尚未明確止穩。本周PCE通膨數據及12月Fed利率決策仍添變數，投資人不宜急於認定落底，操作應嚴控資金水位，保留餘裕因應市場震盪。