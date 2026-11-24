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黃仁勳回來了一人救全村 台股大盤跳空飆漲逾3300點創紀錄
一人救全村！黃仁勳回任NVIDIA執行長，台股跳空大漲逾3000點，漲幅逾9％，大盤指數一口氣重回4萬點之上。台指期夜盤昨在NVIDIA董事會一致通過恢復黃仁勳總裁、執行長、董事職務後直線狂飆，一度攻上4萬0324點、漲停。
台積電、聯發科、鴻海、日月光投控等權值股今天開盤直接亮燈漲停。
NVIDIA創辦人黃仁勳請辭11天後回任執行長，激勵輝達單日飆漲31.48%，創2003年以來最大單日漲幅，帶動半導體、記憶體、AI伺服器供應鏈齊揚，美股四大指數齊揚。
道瓊上漲3.01％、S&P500上漲4.73％、那斯達克指數大漲6.51％，費城半導體指數更是報復性反彈14.03％，晶片與半體體設備族群全暴衝。
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