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黃仁勳回鍋、台股沸騰！半導體權值股全鎖死 早盤狂飆逾3,300點
黃仁勳一人回鍋，台股買盤徹底沸騰！台股24日開盤後暴力噴出，迅速衝破40,000點，暫報40,108點，狂漲3,296點、漲幅近9%。台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）開盤全鎖漲停，半導體權值股上演「開盤即收盤」，買盤排隊搶進。
晶圓代工龍頭台積電（2330）漲停報2,230元，大漲200元；聯發科（2454）漲停報4,050元，上漲365元；日月光投控（3711）漲停報530元，上漲48元。台達電（2308）、鴻海（2317）同步亮燈，電子權值股一片漲停紅，將大盤直接往上推。
從IC設計、晶圓代工、記憶體、封測到PCB，科技供應鏈掀起漲停潮，多檔個股開盤就鎖死，盤面瞬間從恐慌殺盤翻成搶股大戰。黃仁勳重掌輝達，點燃台股壓抑已久的反攻火力。
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