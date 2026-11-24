AI晶片龍頭廠輝達董事會恢復創辦人黃仁勳的執行長職務，帶動美股主要指數大漲，費城半導體指數勁揚14.03%。法人表示，台指期夜盤大漲3170點，漲幅8.65%，台股今天可望展開報復性反彈。

輝達（NVIDIA）宣布黃仁勳即刻恢復總裁、執行長暨董事會成員職務，輝達股價應聲大漲，終場收在165.05美元，上揚31.48%。

美股主要指數全面衝高。道瓊工業指數上漲1447.98點，漲幅3.01%；標普500指數上漲326.78點，漲幅4.73%；那斯達克指數揚升1471.83點，漲幅6.51%；費城半導體指數勁揚1179.46點，漲幅14.03%。台積電美國存託憑證（ADR）大漲14.08%。

資深分析師王兆立表示，黃仁勳自11月12日辭去輝達執行長等職務以來，台股累計下挫逾6200點，隨著黃仁勳恢復輝達執行長職務，市場氣氛好轉，台股今天可望強勢彈升。

王兆立說，在經歷這波劇烈修正後，市場籌碼乾淨許多，融資餘額減少近新台幣1000億元，減幅逾18%；不過，投資人同時受到傷害，資金有限，可能影響後續反彈力道。此外，黃仁勳預定於12月1日接受聯邦眾議院3個委員會閉門詢問，雲端服務供應商（CSP）自由現金流問題及美國期中選舉民主黨大勝對AI發展後續影響都值得留意。

國內外產業訊息方面，台灣半導體產業協會理事長、台積電資深副總經理侯永清表示，半導體技術是推動AI成長不可或缺的必要條件，在此趨勢下，台灣半導體產業仍會持續強勁；另對近期短期事件，目前沒有客戶調整訂單或出貨，且長期需求面依然強勁。

台灣電機電子工業同業公會理事長劉揚偉說，以產業角度來看，近期股市屬短期波動，長期發展有4個相信，包括相信輝達黃仁勳的眼光、相信輝達技術繼續領導AI產業、相信台灣供應鏈韌性、相信政府會提出相關政策協助產業度過震盪。