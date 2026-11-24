台股近期大幅修正，證交所、櫃買中心昨聯手射出「救市三箭」，宣布今天起將整戶擔保維持率標準由百分之一三○調降至百分之一二○，並致函全體上市公司，鼓勵實施庫藏股及加開法說會，透過緩解斷頭賣壓與強化企業基本面信心雙管齊下，穩定市場交易秩序。

隨著維持率標準下修十個百分點並回溯取消既有追繳紀錄，除廿日已產生的六十四點六四億元追繳金額可獲解除，市場人士推估，短期內還可為大盤減少數十億元的新增緊急補繳壓力；預估新制上路後，短期內共可為大盤緩解約六十五億至八十億元的緊急補繳資金壓力，將可「阻斷多殺多連鎖效應」，為市場爭取喘息與止穩時間。

此外，工商協進會理事長吳東亮昨出席行政院的座談會時，則提出適度鬆綁處置股票機制等穩定股市建議，他建議，證交所應檢討現行處置股買方須預收款項的規定，研議在股市大跌期間適度調整，避免市場買盤流動性不足，進一步引發連鎖賣壓。

金管會主委彭金隆表示，金管會七月首度檢討實施已久的處置股制度後，承諾每半年檢討一次，目前已陸續收到非常多處置股如何調整的意見，相關會議預計廿七日召開。