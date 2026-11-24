行政院長卓榮泰昨邀集科技、金融業、工商團體共廿七位業界代表座談，被外界視為「救市會議」，會後並由財經首長與產業代表召開記者會，公開喊話力挺經濟成長前景，重振投資人信心。與會的產官代表力挺ＡＩ產業，強調輝達風波、美國期中選舉只是短期因素，對ＡＩ產業未來充滿信心。經濟部長龔明鑫轉述產業界說法，部分訂單能見度已看到二○二九年。

晶圓代工龍頭台積電昨天也罕見出面為ＡＩ發展釋疑，強調全球ＡＩ需求持續成長，先進製程產能仍供不應求。

面對全球ＡＩ股災引發的連鎖效應，卓揆昨在行政院主持產金座談，鴻海董事長兼電電公會理事長劉揚偉、台積電資深副總經理兼台灣半導體協會理事長侯永清、富邦金控董事長蔡明興、工商協進會理事長吳東亮等皆受邀出席。財經部會首長也列席。

產官歷經約一小時的交流，卓榮泰提到，與會代表期待政府加大中小企業在籌資及融資貸款的支持力道，降低籌資壓力，他請金管會、經濟部與財政部全力協助，賴清德總統也指示八年增加一千億元加大支持。

龔明鑫補充說，半導體或ＡＩ伺服器的訂單，當前評估二○二七年可能消化不完，之後又會有新的訂單，因此才有延長到二○二九年的說法。

此外，台積電昨天也表示，雖然零組件價格上漲與總體經濟的不確定性為消費性產品及價格敏感的終端市場帶來挑戰，但台積公司強大的技術差異化優勢與廣泛的客戶群支持，市場對台積電先進製程技術的需求依然強勁。台積電昨對ＡＩ長期發展前景提出說明，市場解讀是要為市場波動給出定心丸。