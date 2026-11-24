台股昨天在政策護盤及美股盤前反彈帶動下，終場大漲七七八點，但法人資金持續提款，三大法人合計賣超五一一點七七億元，連續第六個交易日站在賣方。加計上周賣超三三○三億元，短短六個交易日已從台股撤出逾三八○○億元，政府與法人資金動向不同調。

根據統計，外資昨賣超二八九點四八億元，連續第六個交易日站在賣方；自營商賣超一九○億元，也是連六賣；投信則賣超卅二點二八億元，連續第二天賣超。其中外資上周累計提款近兩千兩百億元，自營商也賣超逾千億元。

政府這波護盤，除國安基金及限空令，也希望動員金融業資金。證交所與櫃買中心日前邀集十大券商研商穩市對策，會中傳出希望券商自營部審慎賣股、增加買盤，但昨天自營商非但未轉為買超，反而持續賣超，形成政策期待與實際資金流向的落差。

券商主管指出，自營商賣超主要來自避險部位，上周自行買賣反而買超八十億元。不過從單日狀況看，自營商自行買賣從上周四開始轉為賣超，已連續三個交易日調節，「券商投資操作的確轉趨保守」。

至於避險部位，則涉及權證、ＥＴＦ（指數股票型基金）及衍生商品等風險控管與造市交易，但一樣形成市場賣壓，削弱政策增加買盤的效果。

另一個值得關注的現象則是金融股表現。行政院長卓榮泰昨邀集金融業高層討論穩定市場信心，多家壽險金控受邀，但金融類股卻逆勢下跌百分之二點六五，其中中信金重挫超過百分之六、富邦金下跌百分之四點四，成為盤面最弱族群。

市場人士表示，政府期待壽險資金協助穩定股市，反而讓法人擔心業者在市場尚未止穩前，承擔額外的投資及資本適足風險；此外，大型金融股先前累積可觀漲幅，法人趁勢獲利了結，也使賣壓擴大。

市場人士認為，政策護盤雖成功帶動台股一日反彈，但三大法人尚未轉為買方，顯示市場信心與資金動能仍有待恢復。